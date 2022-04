Aziz AHADRI

J'occupe le poste d'ICD Sénior au sein de SQLI Oujda.

Référent technique Java SE/EE : Certifié Java SE 6 Programmer et Certifié Java EE 6 Web Component.

Responsable technique de certains projets .

Je fait de l'analyse,rédaction du dossier d’architecture technique ,chiffrage ,POC (Proof of Concept),conception,réalisation,revue de code ,tests et déploiement des applications web/mobile.

Je fait également de l'encadrement et le support de l'équipe de développement.



Mes compétences :

JAVA

Java EE

Services web

E-commerce

Enterprise JavaBeans

Jpa

1Z0-851 Java Standard Edition 6 Programmer Certifi

1Z0-899 - Java EE 6 Web Component Developer Certif

Quartz

BackboneJS

AngularJS

Xamarin's cross-platform development