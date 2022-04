Aziz ALMAHI

Abdl aziz de Casablanca Maroc

Email: webwebmastero@gmail.com

Diplôme Technicien spécialisé en développement informatique

- Spécialité création et référencement de site web au Maroc

- 4 ans d’expérience comme Webmaster

- Webmater en freelance

-------------------------







Mes compétences :

Gestion de bases de données : Mysql , SQL server

Référencement et positionnement de sites Web

• Réalisation de sites web dynamique (PHP/MySQL)

Création et gestion des CMS

Assurer le référencement du site auprès des mote

Assurer les mises à jour et veiller au bon fonct

Gestion / intégration du contenu sur le site

Optimiser le référencement naturel d’un site web.

Amélioration du site existant à travers la conce

Méthode d’analyse : Merise, UML

XML

Adobe Flash