12 ans d’expérience professionnelle au service des dirigeants d’entreprise.

Collaboratrice dynamique, rigoureuse et organisée aimant les challenges et enjeux d’entreprise.

Personne de confiance, engagée, avec un socle solide et maîtrisé des Savoir-Être et Savoir-Faire pour accompagner avec efficience les dirigeants d’entreprise.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Internet

Gestion de projets

Conseil en organisation

Organisation

Assistanat de direction

Gestion des ressources