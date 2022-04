Aziz AMRANE

L’école P&P est spécialisée dans la formation professionnelle et le conseil,courte,moyenne et longue durée

P&P construit avec vous une dynamique de partenariat basée sur l'analyse ,le dialogue et le choix des objectifs pour la réalisation de contras de réussite .

plusieurs formules sont proposé :



- formation inter-entreprise : A partir d'un planning annuel, des formations sont déroulées pour un groupe ou chaque entreprise est représentée par un ou plusieurs participants .

- formation intra-entreprise : formation sur mesure , en réponse a des objectifs déterminés , selon l'activité de votre entreprise et les profils des participants.

formation pouvant se dérouler au sein mm de votre site ou P&P école a la date qui vous convient



nous vous garantissons une qualité optimale et une formule tarifaire attractive.

notre enseignement est basé sur la pédagogie de réussite , c'est une pédagogie participative ou l'apprenant est acteur de sa formation , elle vise a donner confiance au participant dans sa capacité a atteindre son objectif formation.

les consultants-formateurs P&P ont tous exercé des responsabilités de premier plan en entreprise . gens de terrain,ils partagent avec vous leur expérience et vous apportent des solutions immédiatement opérationnelles





pour plus d'info appelez le +213557556069