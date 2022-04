Aziz ASSIMEDDINE

Je suis conducteur de ligne cataphorèse Chez Renault-Nissan Usine de Tanger.



Titulaire Diplôme en Construction Métallique et Technicien Maintenance des systèmes automatises

(Maintenance industrielle)



Ma formation est une formation professionnelle basé sur le savoir et le savoir-faire au maintenance préventive et la maintenance curative dans le cadre de la polyvalence dans déférents spécialités : l’électronique, , le mécanique, l’automatisme, l'informatique industrielle, le pneumatique et l’hydraulique,et la gestion de la maintenance.