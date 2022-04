Je m'apel EL HAIMESS Jawad , deux ans d'experience autant que Technicien qualite au sein de la société DAHER-SOCATA et depuis Decembre 2011 je travaile a Renault Tanger Exploitation autant que Technicien Process TTS CATA ( Tunnel de Traitement de surface et Cataphorese Ligne CHASSI )



Mes compétences :

SAP

Traction

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Qualité

Lean IT

Ingénierie

Calibration