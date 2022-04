Aziz BAILI

Agé de 51 ans et pére de deux garçons et une fille.j'ai exercé durant 18 ans au Ministére de l'Agriculture à Tunis en qualité d'ingénieur. A la suite de cette expérience, j'étais recruté pour une durée de 5 ans par la coopération technique allant allemande.Durant ces 23 ans, j'ai exercé à différents projets et programmes s'interessant à l'organisation professionnelle rurale et agricole.

Depuis 2005 j'ai monté mon propre projet agricole dans la région du centre (gt de kairouan). Ma société produit et vend les plants maraîchers, particulièrement le pastèque, le melon, la tomate et le piment.