Amdi BAILI

Titulaire d’un diplôme Master Qualité et Performance dans les Organisations à l’Université de Technologie de Compiègne.

D’un tempérament rigoureux et volontaire, j’aime travailler en équipe, m’intégrer, trouver des solutions avec un groupe de réflexion, partager mes idées, les critiquer et les améliorer. Je suis autonome et je m’adapte rapidement dans des nouvelles situations qui demandent réflexion et rigueur.



Mes compétences :

Management de la Qualité

Compétences informatique :

Création et animation des modules de formation

Auditeur interne (formation ISO 19011)

Gestion des risques industriels

Planification et suivi des indicateurs de projet

Amélioration continue

IFS, Lean Management, 5S, 6M, 8D, 5P, PDCA, AMDEC,

Normes (ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949),