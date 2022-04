Aziz BALBOUL

Avec une riche expérience en comptabilité et finance, j’ai toujours pu intégrer verticalement tous les aspects qui peuvent affectés la performance de l'entreprise en tenant compte du contexte économique, du cycle de vie de l'entreprise et du secteur d'activité;

De la préparation des tableaux de bord de gestion jusqu'aux analyses des performances et la productions des états financiers, j'ai toujours été au sein de l'action et mes recommandations toujours prises au sérieux;





Mes compétences :

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications

Microsoft Dynamics

EP VISTA

MYOB

Reporting financier

SIMPLE COMPTABLE