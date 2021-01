Pas plus difficile exercice que de parler de soi.

technicien en agrobiologie integree, puis formation en programmation, jai exercé pendant 2ans dans une societé forestiere(exploitation et exportation de grumes et bois scié) puis dans le secteur des telecommunication voix sur IP (voip).



Actuellement, manager au sein de la GBCO Gabon.



Mes compétences :

Pragmatique

Production