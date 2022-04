Aziz BARIGO

Mes missions précédentes m’ont permis d’acquérir une expérience réussie de 8 ans au poste de responsable de secteur. J’ai développé des compétences dans

L’animation d’équipe et le management, le suivi clientèle,

Afin de validé ces compétences et acquérir des connaissances en Ressources Humaines, gestion financière et marketing et commerciales j’ai effectué une formation un diplômante de gestionnaire petite ou moyenne structure (Niveau III).

Mais, conscient que la réussite d'un projet professionnel ne dépend pas seulement de capacités théoriques, j'ai aussi eu à cœur de développer des qualités de communication et d'efficacité dans le travail en équipe.

Je recherche une société qui me permette d'utiliser pleinement mon expérience et mes capacités au travers de missions enrichissantes. Je cherche en particulier à poursuivre mon projet professionnel en continuant à travailler et à évoluer dans les domaines des Ressources Humaines, gestion de centre de profit et en commerciale marketing