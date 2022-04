Aziz Bazi est né en 1982 dans un petit village qui s'appelle Jebha au Maroc. Il réalise ses études secondaires en sciences expérimentales, avant de poursuivre avec deux ans de génie chimique à Fès. Suite à cela, il décide de changer radicalement d’orientation. Passionnée par les sciences appliquées et l’informatique, il s’en va continuer ses études en Belgique, où il reçoit le titre d’Ingénieur en Electromécanique en 2007. Toujours assoiffé de connaissances, i l se lance dans la recherche dans le domaine du développement des applications web, afin de concrétiser ses connaissances scientifiques par le biais de l’univers virtuel de l’Internet.



En 2008, il commence le développement d’une solution web de vidéosurveillance par des caméras IP, puis continue sa course avec une application web de contrôle d’accès, pour enfin aboutir à une solution complète. Il entame dès lors la conception de la plateforme EMIP.



Juin 2010, il commence à commercialiser le premier module de la plate forme nommé StaffTime, et l’aventure continue toujours…



Mes compétences :

Php/mysql

Project management

Community manager

Eclipse

Frameworks