Aziz BELLA

SIGMA TRANSPORT est une société marocaine de transport international implantée à Casablanca depuis 1991. Notre activité première, est le transport par route entre le Maroc et l’Europe principalement la France.

En parallèle, nous offrons le service AIR/MER, grâce à notre réseau d’agents actifs basés partout dans le monde.

SIGMA TRANSPORT dispose de son propre parc de matériel constitué de 10 tracteurs, et de 15 remorques grand volume toutes équipes en “Carnet TIR“. Elle s’est aussi dotée d’une plateforme logistique de 1500 m3 couverte, située dans le Parc d’Activité Oukacha à Ain-Sebaa

En ce qui concerne le trafic route, nous assurons des départ réguliers dans les deux sens une fois par semaine pour le groupage, et des départs quotidiens pour le complet.



