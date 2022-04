Aziz BELMEDDAH

Plusieurs expériences professionnelles et formations m’ont permis de découvrir le métier d'administrateur système informatique et découvrir que j’avais les compétences des : systèmes d’exploitation informatique, règles de sécurité, principes d’intégration de matériels et de logiciels, pour choisir ce métier pour ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Microsoft Windows Server

MySQL

Hyper-V

Stockage

Réseaux informatiques & sécurité

Microsoft Exchange

Oracle

Active Directory

Citrix XenApp

VMware vSphere