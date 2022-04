Aziz BENELRHAZI

J'occupe actuellement un poste de Chef Comptable au sein d'uu Groupe avec une expérience de plus de 18 ans en domaine. Après cette expérience je suis prêt pour de nouveaux défis partout au Maroc ou à l'étranger....



Je cherches :

- Un poste dans lequel je pourrai mettre à profit mes compétences dans tous les domaines et améliorer mes connaissances.

- ou bien, Un associé/partenaire en vue d'aboutir une rentable entreprise.

- ou bien, une gérance.

- ou Travail à Domicile, à la tâche, free-lance.



COMPÉTENCES:

- Assister à la direction ;

- Capacité d’encadrer et de former une équipe ;

- Gérer les comptes de tiers (Clients, Fournisseurs et Partenaires) ;

- Superviser, analyser et assurer la tenue de comptabilité de tous les mouvements résultant des diverses activités et suivre le reporting: Banque, Caisse, Salaires, Fournisseurs, Clients, Divers;

- Coordonner les opérations comptables et fiscales et garantir que toutes les opérations comptables et fiscales sont effectuées en conformité avec les dispositions légales et les règles de l’entreprise;

- Établir, suivre et contrôler toutes les déclarations fiscales, sociales et administratives;

- Réaliser les états de rapprochement bancaire;

- Établir la paie;

- Préparer les états de clôture périodique et annuelle conformément aux calendriers légaux;

- Préparer et contrôler la liasse fiscale et établir les Bilans et déclarations fiscales;

- Assurer les relations avec les commissaires aux comptes et avec les tiers;

- Création et liquidation de sociétés;

- Assistance fiscale, sociale et juridique et suivie du contentieux et des dossiers de crédits;

- Préparation des dossiers de participation aux appels d’offres de marchés;

- Contrôler l’exactitude des documents commerciaux et administratifs (forme et contenu);

- Organisation, classement et archivage;

- Investir et trader en bourse;



Mes compétences :

Comptabilité générale

Informatique

Comptabilité publique

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Maintenance informatique

Trade marketing

Internet

Bookkeeping

Taxation

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Imports

Loans Documentation

Payroll

Project Management

Microsoft Office

Microsoft Windows

Sage Accounting Software