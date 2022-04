Aziz BENSLIMANE

Mon role est de faire evoluer Uniforce informatique d'une PME SSII, vers un groupe de notoriété international ayant un champs d'intervention variée mais cohérent.

Le plus important dans cette mission et de s'appuyer sur des compétences à fortes valeurs ajoutées, ayant une implication sans faille dans la vision de l'entreprise.

Maintenir un niveau elevé, de satisfaction client, est un champs tout aussi important, c'est dans ce cadre que nous adaptons notre organisation et nos process.

Gestion comptable et financiere, suivi des indicateurs projets et commerciaux, représente un quotidien idispensable.

Mes refléxions en ce moment portent principalement sur l'agriculture et l'energie renouvelable, deux axes majeurs qui doivent interréssé le Maroc au premier plan. Je poursuis des recherches à titre personnel dans ces domaines avant de passer à l'action à travers des associations ou autres.



Mes compétences :

informatique

SSII