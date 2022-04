Aziz BOUALLAGA

Mon objectif de carrière est d'être consultant technique en intelligence d'affaires



Specialties:•Business Objects XI 3.1 et 6.5.1 (Web Intelligence, Desktop, Univers Design, Infoview, CMC,Import wizard,Import tools conversion), Xcelsius 2008 ,SSIS,SSAS,SSRS,XML

•Statistiques et data mining: SAS,SPSS, SPSS Modeler,Eviews

•Oracle9i(Sql plus,PL/Sql), SQL Server 2005/2008 (T-Sql,procédures stockées,Jobs,operators,sauvegarde et restauration),MySQL workbench,Toad

•C,C++,Csharp,Java,AspNet,HTML,,ASP,JSP,VB6,Web services

•UML,Merise

•ERP: SAGE ligne 100 (Gestion Commerciale et Comptabilité)



Mes compétences :

