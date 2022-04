Marocain né en 1963, ex militaire 14 ans de sce, dont 9 ans a la zone sud, titulaire de deux dplomes mlitaire.................Secretaire et aide comptable....ex gérant de scté Canadienne domaine commerce......(langue)...............Français<<;;parlé et lire.....Arabe/ parl" et lire, bonne et parfaite santé.