Aziz BOUHAMOUCHE

Spécialiste en automatisme et informatique industrielle depuis 26 ans.

J'aide les directeurs techniques et responsables de production dans toutes les étapes de leurs projets.

Depuis l'avant vente, l'aide à la réalisation d'offres techniques et commerciales jusqu'à la mise en service et la formation des utilisateurs.

Je suis particulièrement spécialisé sur les matériels et automatismes Siemens (S5,S7, WinCC, PCS7).

Ayant une très bonne maitrise avancée sur les développements de "AddOns" C/C++

Développement d'applications sur des automates et supervision SCHNEIDER (Unity Pro, Vijeo Designer, CITECT, INTOUCH)



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Visual Basic 6

Microsoft Word

Microsoft Visual C/C++

Microsoft Excel

Siemens Hardware S5, S7, WinCC, WinCC Flexible PCS

Supervision CITECT

Intouch

PCS7 V8

Vijeo designer

Unity pro