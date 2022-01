Grégory MACÉ

Vous trouverez mon CV détaillé ici http://siaksa.free.fr/files/CV_GregoryMace.pdf



> > Je m'intéresse particulièrement aux nouvelles technologies (web, community, outils en saas), aux outils de transformation numérique, à l'open data, nig data, à l'innovation, la relation client également.

J'aime les secteurs dans lesquels les nouvelles technologies de l'information sont vues comme des outils nécessaires et positifs, à valeur ajoutée.



> > La pierre angulaire de mon parcours est la gestion de projets, l'animation d'équipe, sur des sujets novateurs. J'aime piloter, organiser, rationaliser, fédérer les forces autour des projets, innover, assurer le reporting et la communication, dépasser les difficultés avec habilité, faire primer le bon sens et l'intelligence collective.



Issu du monde des telecom, je ne cherche pas forcément dans ce secteur.

Je privilégie les postes en direct dans une organisation, plutôt qu'un poste dans les SSII ou cabinets de conseil.



Compétences :

Gestion de projets : animation d'équipes de chefs de projets (internes et prestations), stratégie, recueil des besoins, étude, conception, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, urbanisme logiciel, gestion de fournisseurs et sous-traitants.

Encadrement d'équipe : management, recrutement, planification.

Expertise technique internet : architecture internet applicative, messagerie et sécurité, SGBDR, outils de mesure, reporting.

Connaissance des stratégies et acteurs d'internet et des médias.



Mes compétences :

Gestion de projet

Web

Stratégie digitale

Collectivités locales

Planification de projet

NTIC

Direction de projet

Planification stratégique

Opensource

Collectivités Territoriales

Réseaux informatiques & sécurité

Pilotage

Fédérer