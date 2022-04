Notre cabinet, implantée à casablanca : Bd Rahal El Messkini 03 rue tane numéro 37 4ème étage est dépendant du tribunal du casablanca, est spécialisée dans la gestion et l’exécution de tous les actes rentrant dans les compétences dans la mission de l’huissier de justice comme décrite dans la loi numéro n° 81-03 qui régit le métier.

Dans ce cadre d’activités notre cabinet s’occupe :



1. Exécution des décisions de justice.

2. Notification.

3. Constat et état des lieux et de la contrefaçon.

4. Recouvrement des créances (aimable et judiciaire).

5. Contrôle et organisation des jeux et concours.

6. Etablir les procès-verbaux des opérations de destructions.

7. Inventaire.

8. Assemblés générales.

9. La vente aux enchères.



Nos services ont par conséquent pu acquérir l'expérience et la compétence pour accompagner, exécuté, toutes vos requêtes.

A cet effet, nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toute opération que vous choisiriez de nous confier.



Dans l'espoir de retenir votre attention lors de votre consultation, nous vous prions de croire, chère Madame, cher Monsieur, en l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.



MAITRE AZIZ BOUIBA



Mes compétences :

