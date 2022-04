Abdou TATI

• Dote naturellement d’une fibre commerciale, Autodidacte et d’une expérience dans un univers très concurrentiel et, en perpétuelle évolution. D’ excellentes aptitudes relationnelles et de ténacité, avec un grand sens de l’organisation et du compromis pour y parvenir.

• Partisan des opportunités les plus notables dans la profession, et toujours dans le respect des clients les plus exigeants.

• La valorisation de l’image de Marque, c'est une satisfaction personnelle absolue.









Mes compétences :

Artisant

Agent de maitrise

Chef d'entreprise