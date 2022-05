Lionel BASQUE

Sociable, fiable, intègre et respect des autres dans les tâches de travail;

Disposé à apprendre et progresser dans une entreprise ou un projet;

Capacité de coordonner, planifier, négocier et prendre des décisions;

Aptitudes pour le travail en équipe ou autonome;

Facilité d’adaptation aux nouvelles situations;

Attitude positive face à l’analyse et la séquence de travail dans un projet ou autres situations.



Mes compétences :

Laboratoire

Enseingement à distance avec ordinateur

Suite Microsoft Utilisation

Ingénierie de formation

Tutorat d'étudiants

Intelligence économique