Aziz BOUJEMLA

Avec une expérience de près de 15 ans de la gestion d'une clientèle relevant de Gestion de Fortune française et internationale, je suis responsable aujourd'hui chez FUCHS&Associés Finance, Luxembourg de la Business Unit de Family Office.



Suite à la création du département Family Office au sein de la filiale luxembourgeoise de Centuria Capital en 2013, je suis aujourd'hui reconnu dans le conseil et la mise en place opérationnelle de Business Unit Family Office, pour une clientèle européenne et moyen-orientale;



Outre l'aspect réglementaire, le Business Plan et les accords de partenariat indispensables pour mettre en place une offre complète de la part de l'institution financière, je suis à la fois "client-oriented" et à même de rentabiliser l'investissement en ayant une vision "Business Development" cruciale;



Ainsi, en plus des besoins classiques des clients fortunés, de conseils en investissement (Asset Management, portfolio management, private equity, immobilier...), je suis à même de proposer des solutions de financement (y compris Sharia Compliant) où le "cash on cash return" sera un élément important pour le client-l'investisseur.



Me basant sur un réseau efficient d'apporteurs d'affaires (Lawyers, cabinets de conseils en M&A, Corporate Finance, Big 4, de cooptation et de réseau personnel), je suis spécialisé sur les pays suivants : France, Suisse, Middle East (Bahrain, Arabie Saoudite, EAU, Qatar) et North Africa (Maroc, Tunisie);



J'ai exercé jusqu'ici mon activité au sein de groupes bancaires en France (Société Générale, BNP Paribas, Rabobank) et au Luxembourg (Groupe Intesa San Paolo), aisni qu'en cabinets d'expertise patrimoniale



