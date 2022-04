Aziz BOUKRIM

15 ans d’expérience dont 8 ans d’expérience en tant que chef de projet en pilotage de projets et management dans les environnements SI et réseau dans le secteur des télécommunications.



Gestion de Projet & management : cadrage et pilotage de projet, coordination, suivi de budget, planning, risques et actions, reporting, KPI, organisation/animation de comités, modélisation de processus. Coordination MOA et MOE, capacité à travailler avec une équipe multiculturelle, rédaction de cahier des charges et spécifications, recette fonctionnelle, Revue de contrats et suivi contractuel, gestion de crise, gestion d’équipe jusqu’à 30/40 personnes.



Mes compétences :

Commissionning

Gsm

Intégration

Pilotage

Pilotage projet

UMTS

Gestion de projet