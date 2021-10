Charles HANON

Consultant dans les Télécoms depuis 4 ans, j'ai effectué plusieurs missions au sein d'Orange en tant que Chef de Projet Maintenance dans le cadre du SWAP Ericsson, Chef de Projet Déploiement des accès électroniques sur le Nord Est et enfin Chef de Projet pour le Transfert des Pylônes puis chez Bouygues en tant que Chef de Projet pour la création de nouveaux sites radios.

Actuellement en poste en tant que Responsable du Service Maintenance, je gère plus de 30 techniciens sur le terrain pour la maintenance de l'opérateur Orange mais aussi pour une multitude contrats d'opérateurs fibre pour les entreprises (Celeste, Adista, Interoute, etc..)



Mes compétences :

Téléphonie

Ingénierie

Chargé d'affaires

Mécanique

Gestion de projet

Travaux publics

Génie civil

Télécommunications

Animation d'équipe

Maintenance

Automatisme

Amélioration continue

Analyse fonctionnelle