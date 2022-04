Charles HAMON

Technico Commercial en produits et services auprès des entreprises et des particuliers

15 ans d'expériences



Domaines de compétences :



* Commerce : Gestion d'un portefeuille BTB, Prospection, Itinérant, sédentaire, Hotline, Vente en BtoC en produits d'assurances, appels entrants/sortants



* Logistique : Gestion des commandes, Suivi des stocks, Gestion des Livraisons



* Gestion : Etablir un devis, Relance commerciale, Recouvrement, Gestion des litiges



* Informatique/Langue : Word, excel, powerpoint, messagerie (pack office), Anglais (niveau scolaire)



* Télévendeur / Téléconseiller / Hotliner / Commercial sédentaire en BtoB et BtoC





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel