Valérie SILVIN

MANAGEMENT

 Diriger une équipe de 12 télévendeurs sur différents produits

 Mise en place d’animations visant à dynamiser la production

 Gestion des plannings

 Adaptation des procédures internes aux différentes problématiques salariales rencontrées

FORMATION

 Création et mise en œuvre de modules de formation

 Présentation de formations, notamment dans deux centres offshore (Maroc et Ile Maurice)

 Suivis de formation

COMMERCIAL

 Connaissance en négociation commerciale et en techniques de vente

 Gestion des appels sortants et entrants en centre d’appel

 Organisation d’une démarche de prospection et création de nouveaux clients

 Mise en avant de nouveaux produits

 Gestion d’un fichier client à travers un secteur géographique déterminé

 Développement du chiffre d’affaire d’un secteur confié et fidélisation de la clientèle

ORGANISATION/CONDUITE DES OBJECTIFS

 Suivi quotidien de la production, reportings et analyse de production

SERVICE CLIENT

 Gestion des encours clients et suivi des encaissements

 Gestion des rétentions/impayés/contentieux



Mes compétences :

Management commercial

Négociation commerciale

Reporting

Analyse de données

Animation de formations

Techniques de vente

Prospection de clients

Service client

Planification

Process

Fidélisation client

Gestion de la production