Yann BAZIN

Crée en 1995 et basé dans la région nantaise, WEST FINANCES (Holding) est un groupe diversifié et structuré autour de deux pôles : l’immobilier et l’hôtellerie haut de gamme.



Depuis près de 20 ans le groupe construit et exploite des hôtels, résidences hôtelières, résidences de tourisme affaires et centres d’affaires dans le grand Ouest et en région parisienne.



En parallèle, nous exploitons plusieurs établissements hôteliers haut de gamme dont WESTOTEL****, le plus grand complexe hôtelier et de congrès de l’ouest de la France et fait partie des 100 établissements préférés des voyageurs d’affaire en 2017 du monde !



En 2012, nous avons repris le NOVOTEL**** NANTES CARQUEFOU et en juin 2014 le NOVOTEL**** NANTES CITE DES CONGRES.



Au sein de la filiale CAP WEST GROUPE, on trouve donc :



- Une triple activité : constructeur et promoteur immobilier (500 lots/an en moyenne), exploitant et investisseur en opérations immobilières de Résidences de Tourisme Affaires et Hôtelières****



- Un réseau régional composé de 30 résidences de tourisme d’affaires et plus de 10.000 m² de bureaux et centres d’affaires proche des pôles d’activités économiques et dans un environnement verdoyant.



- Une gestion locative de 3000 lots de copropriété



Afin de diversifier notre activité, nous avons ouvert en début d’année 2015, le 1er établissement exploité sous l’enseigne GOLDEN TULIP 4* à Carquefou (Nantes – 44)



Le Groupe GOLDEN TULIP – LOUVRE HOTELS est le 2nd groupe hôtelier et acteur majeur de l’hôtellerie mondial avec plus de 1100 hôtels dans 47 pays, le groupe possède une gamme d’établissements hôteliers allant du 1 au 5 étoiles à travers plusieurs marques clairement différenciées (Première Classe, Campanile, Kyriad et Kyriad Prestige, etc…)



Notre groupe offre des solutions et un éventail de placements immobiliers et financiers adaptés à tous les objectifs pour se constituer un patrimoine. WEST FINANCES vous propose des investissements sur un marché porteur et sécurisé.



DES DISPOSITIFS D’INVESTISSEMENTS PLURIELS :



 Investir dans le locatif : LMP-LMNP amortissement

 Favoriser la création et le développement d’entreprises : TEPA-DUTREIL



Par ailleurs, nous aurons sous l'enseigne WESTOTEL**** une implantation à TOURS (37), à proposer à des souscripteurs en s'appuyant sur la TEPA (ISF) ou DUTREIL.



Nous aurons également sous l'enseigne CAP WEST (Résidence Tourisme Affaires) des implantations à BRUZ (35), TOURS (37), TAVERNY (95), CHARTRES (28), MITRY MORY (77) à proposer à des investisseurs en s'appuyant sur la fiscalité LMNP Amortissement.



A découvrir nos sites internet :



http://www.westfinances.com/



http://www.capwestresidence.fr/



NOUS RECHERCHONS IMMEDIATEMENT DE NOUVEAUX PARTENAIRES !



Vous êtes professionnel de l’immobilier, conseillers indépendants en gestion de patrimoine, en placements financiers et en défiscalisation, vous souhaitez intégrer un réseau dynamique ?



N’attendez plus et devenez partenaires du Groupe WEST FINANCES et accédez à l’ensemble de notre offre en investissement locatif LMNP ou LMP, les appartements meublés des nouvelles Résidences Affaires qui seront implantées sur le grand OUEST et en région PARISIENNE.



Si cette opportunité de partenariat vous intéresse, contactez-moi directement sur :

- Mon portable au 06.29.62.98.51

- Mon Email : yann.bazin@capwestresidence.fr



Mes compétences :

Prospection

Marketing

Immobilier

Négociation

Vente

Management

Conseil

Golf

Gastronomie

Vin