Jean-François BREITENBACH

En parallèle de mon poste d'infographiste-webmaster, je gère un petit label d'édition de comics français, NorthStar Comics. J'en suis le responsable éditorial, maquettiste, chargé de com'...

Actuellement, deux séries ont été publiées. Un second tome est prévu pour chacune et une troisième série rejoindra mon catalogue en 2018.



Mes compétences :

Webmaster

Community management

Rédaction

Communication

Marketing

Graphisme

Adobe Photoshop

SEO

Web

Internet

Réseaux sociaux

Adobe InDesign

Adobe Illustrator