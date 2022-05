Maxime LEMAIRE

Professionnel et expert des problématiques liées à l’aménagement du territoire, j’ai accompagné et conseillé des collectivités dans le cadre de projets liés à l’aménagement du territoire.



Après une quinzaine d’années de pratiques, j’ai constaté la difficulté de mettre en œuvre une concertation efficace au profit de la réussite d’un projet partagé.



Manque de volonté ?

Manque de temps ?

Manque de savoir faire ?



Voix Active vous propose d’y remédier et d’offrir une place privilégié et un cadre favorable à la prise en compte de la parole de chacun.

- Voix Active vous accompagne dans votre stratégie de concertation,

- Voix Active élabore votre méthodologie d’actions,

- Voix Active vous propose des outils participatifs et adaptés

- Voix Active met en œuvre au travers de l’animation de vos ateliers, conférences, débats et réunions publiques.



Mes compétences :

Conseil

Concertation