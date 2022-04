Jonathan LARIVIÈRE

Responsable du service Politique de la Ville et Démocratie participative.



Redonner le pouvoir d'agir aux habitants c'est savoir admettre que l'on ne l'a jamais vraiment fait. Ainsi, en acceptant ce postulat, c'est à nous de tout mettre en œuvre pour réparer cette erreur et convaincre la population que sans elle, les projets n'ont aucun intérêt.



Co-construire ce n'est pas seulement réfléchir, ce n'est pas seulement informer, c'est également faire avec et faire ensemble. Faire pour les autres et faire pour nous. C'est réaliser des projets qui seront acceptés et appropriés. Un projet doit répondre à une demande, à un besoin et pas un idéal.