Aziz CHIBANI

Ingénieur Maison depuis 1991. dans le domaine de l'hydraulique



- Aménagements Hydro-agricoles

- Assistance technique Reconversion des systèmes d'irrigation en localisé Stations de filtration et réseaux de distribution

- Diagnostic des ouvrages d’infrastructure hydraulique

- Canevas hydrauliques

- Réseaux d'irrigation, assainissement et drainage souterrain

- Réseaux AEP et Assainissement liquide

- Formation des associations des usagers d'eau agricole



Mes compétences :

Qualité

AutoCAD

Ingénierie

Informatique