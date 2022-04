Aziz DOUMBIA

Bonjour,



Vous visitez mon profil et c'est déjà un bon pas de fait. Je suis jeune diplômé de Marketing et de commerce international (DESS et BTS) et à la recherche d'un premier emploi. Dans l'attente de celui-ci je lance au début de l'été un site internet de vente en ligne dont je communiquerai un lien très bientôt. Je suis jeune et dynamique (comme tout le monde) mais aussi pour avoir souvent été à l'initiative de projets étudiants et avoir travailler pour des petites structures, je suis surtout polyvalent, capable de tenir des responsabilités et de travailler dans l'urgence. Prenez donc le temps de regarder mon cv et surtout n'hésitez pas à me contacter.



Aziz



Mes compétences :

Gestion de projet

Prospection commerciale

Veille stratégique

Étude de marché

Communication