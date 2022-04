Aziz EL MOUTAOUAKIL

De nature dynamique, ayant une passion pour l’informatique et les nouvelles technologies, je suis prêt à m'investir et j’apprécie particulièrement le travail en équipe. Je possède un savoir faire acquis en autodidacte et renforcé par ma formation de technicien de maintenance en informatique au Greta de Fougères.



Mes compétences :

Assembler, Upgrader PC

Windows Server 2008

Windows 7 , 10

Diagnostic PC

GNU/Linux

Microsoft Office

GLPI / WSUS

Active Directory / GPO