Aziz EL YOUSSEFY

Recherchant un emploi en tant que développeur informatique (web ou desktop), je propose mes compétences et ma passion pour :

- La programmation orienté objet web ou desktop en C#, C++, Java, PHP5, JavaEE, ASP.net, CMS(Wordpress)

- Conception et modélisation de base de données en UML ou Merise.

- Création et gestion de base de données en SQL server, MySQL ou Access.

Je vous propose aussi ma motivation mon dynamisme et ma capacité d’adaptation aux situations nouvelles.

J’ai travaillé pendant 19 mois au sein du centre d’appel Acticall en tant qu’assistant technique je sais résoudre des problèmes techniques et je connais très bien le monde professionnel.



Mes compétences :

WordPress

Personal Home Page

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

jQuery

VoIP (Voice over IP)

UML/OMT

Microsoft Windows

Microsoft Transact-SQL

Microsoft Access

Microsoft ASP.NET

Microsoft .NET Technology

Merise Methodology

Linux

JavaScript

Java Enterprise Edition

Java 2 Enterprise Edition

Java

IPTV

HTML5

HTML

Equipment Management

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

ADSL