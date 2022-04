Aziz ELHAMDANY

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes -ENSIAS, ma formation m'a apporté les bases dans l’informatique théorique et dans le développement, ainsi que dans la culture d’entreprise, le génie logiciel et l’aide à la décision.

Dans ma première expérience au sein de CBI, j'ai travaillé en tant que Ingénieur SI ,ce qui m'a permis d'acquérir plus la capacité de gestion(établir le schéma directeur informatique,

Coordonner et superviser les projets informatiques (budgets, compétences, prestataires),Veiller à la sécurité, la fiabilité, l’efficacité des systèmes d’information, Assurer l’assistance et la prise en charge des demandes des utilisateurs, Piloter la construction et l’évolution des outils Internet et Intranet ,Gérer les systèmes en place et intervenir sur les serveurs et les équipements techniques ,Installer et maintenir le parc informatique et téléphonique ,Gérer les accès des utilisateurs),le savoir faire de résoudre les problèmes et la planification des actions pour le développement de la Société, autre que ma deuxième mission en tant que responsable de service professionnel , ma mission c'était la supervision des commerciaux, le suivi des projets et l'intégration des solutions informatique avec le client, ce qui m'a permis de développer mes atouts acquises lors de la première mission, aussi d'acquérir des compétences a savoir la gestion d'équipe ( planification, motivation...),la relation clientèle, le recensement des besoins, rédaction des dossiers technique et le conseil.

Fort de mes expériences professionnelles, des stages et projets réalisés.



Mes compétences :

OpenERP

Business Intelligence

Conseil

Informatique

SugarCRM

ODOO