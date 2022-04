Je réfléchis et je propose des solutions à tous les problèmes qui affectent votre vie.en quelque sorte je représente le bon samaritain qui vous aide à dormir comme un bébé.



Mes compétences :

• Management de projets du bâtiment et des travaux

• Maitrise du code des marchés publics et du CCAG

• Rédaction et gestion de contrats