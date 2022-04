Ancien Hôtelier reconverti dans la formation et le consulting,mes expériences dans les divers établissements hôteliers et des écoles et instituts de formation,m'ont permis de cumuler un capital de compétences non négligeable, notamment en communication, Management,et gestion des ressources humaines;ces compétences que je n'hésite pas à partager avec les autres tout en m'épanouissant.