Aziz ICHEN

Compétences Commercial Manageriel :



-Maîtrise du français et de l’anglais .

-Solides compétences en vente et en négociation .

-Homme de terrain.

-Excellentes relations commerciales .

-Pro actif, réactif, disponible, résistant au stress, dynamique, organisé, autonome .

sens du service, et Combativité, dynamisme, sens de responsabilitée.

-Bonne vision stratégique et un tempérament de développeur .



Organiser son équipe.

Motiver et contrôler ses collaborateurs.

Gérer les délégations.

Développer les bons indicateurs de performance.

Se projeter dans l'avenir.

Décliner ses objectifs en termes de besoins.

Optimiser son temps.

Faire le bilan point par point de ses points forts et de ses limites actuelles.

Evaluer la capacité d'adaptation à l'autre et à la situation.

Faire le bilan de du plan d'animation d'équipe et de sa gestion de compétences.

Adapter son type de management à celui de l'entreprise (pyramidal, matriciel...).





Mes compétences :

Bureautique

Informatique

Informatique bureautique

Management

Marketing

Marketing management