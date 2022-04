Bonjour:

je suis agent des études en signalisation ferroviaire au sein de l’entreprise A2i(Application Industrielle, Informatique) ,et je vous invite donc à découvrir mon cv pour découvrir mon parcours.



Ainsi, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrai mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et d’organisation et ma capacité de travail. Souhaitant que ma formation et mes expériences puissent vous être utile, je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à l’examen de mon dossier et reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou rendez-vous qu’il vous conviendra de me proposer