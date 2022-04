Aziz HIZEM

Evoluant dans les industries du câblage filaire et de l'assemblage en électronique. J'ai occupé des postes polyvalents où j’assurai, entre autres, la gestion du projet (planification, suivi budgétaire, interface client), le pilotage de l'industrialisation et des Méthodes ainsi que le suivi de la production en interne ou chez les sous-traitants (notamment Low cost). J'ai développé d'excellentes qualités de coordinationation et de management hiérarchique et non hiérarchique.

Actuellement, jJe mets à profit cette expérience au contact d'une société de conception de systèmes embarqués pour inétgrer le plus en amon possible les contraintes d'achat, fabrication, test et coût (DFX).



Mes compétences :

AutoCAD

ERP SAP

Microsoft Project

8D

ERP QAD

5S

AMDEC/FMECA

Microsoft Office