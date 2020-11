Cellos M'BALE

Nous proposons des solutions traiteurs personnalisées pour les évènements en entreprise : réunions, formations, séminaires, congrès.



3000 traiteurs partenaires inscrits sur la marketplace et 22000 utilisateurs mensuels partout en France.



Vous organisez un évènement professionnel ou juste un petit déjeuner déquipe? Contactez-nous pour profiter de notre plateforme gratuite?



cellos.mbale@ezcater.com



Mes compétences :



Recrutement et Formation de vendeurs Chasse/Fidélisation

Pilotage équipes commerciales de start/scale-ups en hyper-croissance

Data driven (Sisense et Tableau)

Animation et gestion de forces de vente B. to B.

Gestion de Bases de données commerciales et marketing

Génération de leads (sales automation, SQL et MQL)

Consultant en Web-marketing (SEO, SEM, affiliation, etc.)

Consultant en stratégie d'acquisition New Business