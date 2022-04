Aziz KEMIHA

Président fondateur du groupe " la maison du liège" spécialisé dans écoconstruction, l'isolation naturelle et la construction de maison en ossature bois BBC et passive.



Avec 2 agences en France et une en Belgique, notre groupe est en croissance continue.



Logica bois est une société de construction de maison en bois, et de rénovation écologique qui regroupe et anime la partie service du groupe.



Mes compétences :

Informatique

Directeur général