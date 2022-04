Eléonore MABILLE LEDEMÉ

16 ans d'expérience en agence de communication



ESPRIT D’ANALYSE

Diagnostic des forces et faiblesses d’une marque, analyse de marché / concurrence, écoute de la cible.



PARTNERSHIP

Comprendre les enjeux d’une entreprise, sa culture, ses process. Etre un partenaire au quotidien au service du business.



CREATIVITÉ

Savoir rebondir, trouver des solutions, prendre des risques et innover.



LEADERSHIP

Mobiliser les compétences et l’énergie de chacun au service d’un projet commun.



- Conseil en stratégie de communication globale : recommandation, plateforme de marque, architecture de communication, analyse de marché et concurrence, plans d’actions

- Suivi de la relation commerciale.

- Pilotage des campagnes de publicité tv, print, radio, digitale, point de vente (de l’angle créatif à la mise en œuvre)

- Management de l’équipe commerciale, et coordination transversale agence : création, planning stratégique, social média, production, média



Mes compétences :

Publicité

Communication

Management

Stratégie digitale

Médias

Stratégie

Créativité