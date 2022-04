Diplômé d'INSA de Lyon, promotion 86 en génie civil et sciences de l'habitat, j'ai commencé ma carrière par l'enseignement à l'INSA et aux lycées techniques ; j'ai ensuite intégré l'IRH environnement où j'ai managé des équipes de 5 à 10 personnes en fonction des projets.



En 2002, j'ai saisi l'opportunité de travailler à l'étranger en particulier en Chine, Algérie et Cameroun en tant chef de projets.



J'ai ensuite été chargé de manager un service en eau et assainissement de 25 ingénieurs et techniciens en France (Sogiti Rouen)



Puis en 2007, j'ai repris mes services à l'étranger où j'ai dirigé deux projets importants en Algérie pendant 24 mois et un autre projet en Palestine pour le compte de l'AfD (2010).



Depuis 2012, Mr KHELIL a occupé le poste d’Expert Technique International (ETI) auprès du Ministère des Travaux Publics du Gabon rattaché à la Direction Générale de la Construction et de l’équipement et de son service d’assainissement. Mr KHELIL est chargé des projets financés par l’Agence Française de développement (AfD)



2015 Directeur Technique de Projets en Algérie (CA +5,5 M€) au sein du groupe Altereo (G2C ingénierie) .



Je cherche des chefs de projets et des ingénieurs spécialisés en eau potable et assainissement (SIG, diagnostic et modélisation, schéma directeur, expertise des ouvrages en GC et électromécanique et gestion des services publics) pour participer à des projets ambitieux en Algérie.

Aziz KHELIL

0673211916

a.khelil@altereo.fr

khelil_a@Yahoo.fr







Mes compétences :

Gestion

Hydraulique

Autocad

Ingénierie

Encadrement

Gestion de projet