Aziz KOURSI

Actuellement en césure au sein de la Société Générale en tant qu'assistant chargé d'affaires entreprises.



Je reprends un M2 en finance au sein de l'ISC paris en septembre 2013.



Je recherche d'ores et déjà un stage de fin d'étude débutant au mois de janvier 2014, en finance et plus précisément dans les métiers du haut de bilan (financements structurés, M&A).







Mes compétences :

Évaluation d'entreprise

Ingénierie financière

Structured finance

Fusions acquisitions

Finance

LBO

Industrie