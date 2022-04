Aziz LABOUBI

Bonjour ....

Dynamique et motivé j ai acquis au cours de ma carrière professionnelle les qualités qui me permettent la bonne gestion du personnel la tenue d un rayon ainsi que la rotation des stocks. Après toutes ses années j ai envi d un autre chalenge .j ai un contacte facile avec les clients ou fournisseur.je suis rigoureux dans tous les domaines personnelles hygiène aime que ca soit carré. Espérant que ma candidature retienne votre attention je me tiens a votre ....



Mes compétences :

Commerce