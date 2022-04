Hind ABARCHA

**Objectif : Intégrer une équipe dynamique, et mobiliser mon savoir-faire et mon savoir-être au service de l’entreprise



**Qualités : Sérieuse, dynamique, motivée, esprit d’analyse et d’organisation



**compétences : Système de gestion de la qualité (HACCP, BRC, IFS, ISO 9001, ISO22000 et ISO 17025)



Evaluation des systèmes de gestion de la qualité (Audit, Traçabilité et méthode statistique de contrôle qualité)



Gestion des entreprises



Génie de procédés



Les technologies alimentaires (conserverie, corps gras, laitière….)



Les opérations unitaires (séchage, évaporation, congélation, cristallisation …..)



Comptabilité générale et analytique, Analyse financière



Recherche Opérationnelle et statistiques



Microbiologie alimentaire



Chimie, Biologie



physique industrielle



**Expérience professionnelle:



2011 : 5 mois, stage de fin d’étude, GIE femme de Rif, Ouazzane

-La contribution à la mise en œuvre d’un système assurance qualité selon la démarche H.A.C.C.P



2010 : 3 semaines, stage facultatif, société espagnol du jus d’orange, Salé



2010 : 7 semaines, stage d’application, Les Huilerie de BLHASSAN, Agadir

-Application de la méthode analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité( AMDEC)à la ligne de raffinage de l’huile de soja



2009 : 4 semaines , stage d'initiation , Les Conserverie Marocaine DOHA, Agadir



2008 : 2 semaine , stage se ruralisme , Tiflt



2008 : 1 semaine , stage de découverte de la nature , région Safro



2007 : 8 semaine , stage ouvrier , Darley (production de frommage fermiers) , France



