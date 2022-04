Aziz LAKHBAB

Technicien spécialisé en Horticulture Diplômé de l’Institut Agronomique et Vétérinaire HASSAN II (Complexe Horticole d’Agadir),

----- COMPETENCES-----

* Diagnostic d’exploitation et de son environnement.

* Planifier les activités et les travaux.

* Gérer le travail dans l’exploitation agricole.

* Evaluer les besoins en main d’œuvre en nature et en quantité et les ressources disponibles.

* Donner des consignes de travail.

* Respecter les mesures et règles d’hygiène et de sécurité.

* Faire des programmes de fertilisation.

* Diagnostiquer les plantes malades.

* Déterminer les produits phytosanitaires à appliquer.

* Superviser les opérateurs de traitement phytosanitaire.

* Faire des formations concernant la manipulation des produits phytosanitaires, risques santé et sécurité et hygiène.

* Application des méthodes de protection intégrée.

* Installation et application de système qualité Global GAP.